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Правительство одобрило участие НВС в шести международных учениях

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Jānis Škapars/TVNET

Правительство согласовало сегодня участие Национальных вооруженных сил (НВС) в шести международных военных учениях, которые будут проходить в Латвии.

По закону, решение об участии НВС в учениях на территории Латвии, если в них будут участвовать более 500 иностранных военнослужащих, принимает правительство.

С 18 по 30 апреля на территории Латвии пройдут военные учения «Furious Hammer», с 3 по 17 мая - учения «Sill/Heddgehog», с 15 по 25 мая -«Saber Knight 18», с 3 по 15 июня - «Saber Strike 18», с 8 по 16 июня - «Summer Shield XV», с 10 по 20 июня - учения «Swift Response 18».

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