Для некоторых самоуправлений денег на повышение зарплат учителям может не хватить

Поскольку некоторые самоуправления лишь формально подошли к упорядочению школьной сети, на планируемое повышение зарплат всем педагогам может не хватить денег, заявил министр образования и науки Карлис Шадурскис на заседании думы Латвийского союза самоуправлений.

Он напомнил, что на повышение зарплат должны были быть направлены деньги от упорядочения школьной сети.

По словам министра, есть самоуправления, где реорганизация проходит формально - школы только юридически объединяются под одной крышей, и никакой экономии нет.

По предварительным расчетам, экономия составит 1,5 млн евро в год, и этого мало для повышения зарплат учителей согласно графику, сказал Шадурскис.

Дополнительная дотация может быть выделена тем самоуправлениям, где реорганизация школ проходит по существу, с реальной финансовой экономией.

Как сообщалось, в этом году планируется реорганизовать или ликвидировать 59 учебных заведений.