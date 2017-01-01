Жестокое обращение с животными: куда звонить?

К сожалению, есть люди, которые относятся к животным не только безответственно, но и жестоко. На городских улицах иногда встречаются брошенные коты и собаки, некоторые оставляют животных взаперти, и те медленно умирают. Рижская муниципальная полиция призывает людей сообщать о насилии по отношению к животным.

Если вы стали свидетелем жестокого обращения c животными – их бьют, пытают, держат взаперти в подвале или квартире, нормально не кормят или не выгуливают (собаки по закону должны гулять не менее двух раз в день), сообщите об этом по телефону 110, или же через мобильное приложение РМП, которое можно скачать в AppStore или Google Play.

В 2017 году Рижская муниципальная полиция выявила нарушение правил содержания животных в 287 случаях.

Решение, следует ли возбуждать уголовное дело, принимает Государственная полиция.