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В Латвии состоится марафон контроля за скоростью

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Сегодня Госполиция будет уделять усиленное внимание скорости передвижения на дорогах, так как в Латвии, как и в большинстве стран ЕС, проходит 24-часовой марафон контроля за скоростью.

В прошлом году во время этой акции было поймано значительно больше нарушителей скорости, чем раньше - 430 водителей.

По словам начальника управления безопасности движения Госполиции Нормунда Крапсиса, акция носит превентивный характер, чтобы удержать водителей от нарушений и заставить задуматься, стоят ли риска выигранные несколько минут.

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