В пятницу потеплеет, но к выходным вновь похолодает

В пятницу порывистый западный ветер принесет в Латвию потепление, а на выходных температура воздуха снова понизится, сообщает «Global Forecast System».

В четверг местами в восточной Латвии пройдут небольшие дожди, в остальных районах будет светить солнце, а температура при порывистом ветре поднимется до +6..+9 градусов на побережье и +10..+16 градусов на востоке страны.

В ночь на пятницу похолодает до 0..+5 градусов, местами образуется туман, а в течение дня на солнце столбик термометра поднимется до +17..+22 градусов.

В субботу страну пересечет холодный атмосферный фронт, возможны осадки. Температура воздуха в воскресенье не превысит +9..+14 градусов, на побережье будет не больше +6, а в ночь на понедельник похолодает до +2..-4 градусов.