Где взять средства на повышение зарплат учителей? Пока нет решений

Премьер-министр Марис Кучинскис пока не готов ответить на вопрос, где взять недостающие средства на повышение зарплат учителей, потому что вопрос не изучен, а цифр недостаточно.

Как заявил вчера министр образования и науки Карлис Шадурскис, в будущем году средств может не хватить, так как некоторые самоуправления формально подошли к упорядочению школьной сети, и экономия средств не образовалась.

Сегодня утром на канале LNT Кучинскис заявил, что не ознакомился детально с аргументами Шадурскиса. По словам премьера, школьная сеть в Латвии вроде бы сужается, но реально учебные заведения объединяются, не закрываются, и планируемой экономии не возникает. С точки зрения расходов на инфраструктуру образования Латвия занимает первое место в ЕС - школ много, а школьников нет, сказал он.

Премьер-министр ожидает от Шадурскиса, что тот выступит с предложениями по разрешению ситуации.