Минус 70€ с вашего мобильника: как уберечься от мошенников, которые могут «развести» каждого

Вчера вы с другом рыбачили на озере, а сегодня он присылает смс с просьбой - «Пришли, пожалуйста свой номер! Очень надо! Потом тебе придет код, отправь мне его!». Поверите ли? Броситесь помогать? Или, теряясь в подозрениях, перезвоните другу с расспросами? Смело выбирайте последний вариант. Потому что скорее всего это совсем не друг, а мошенник, который, воспользовавшийся вашей «добротой душевной», с вашего же телефонного счета попытается снять деньги - и немалые! Сегодня мы расскажем о мошенничестве, жертвой которого может стать каждый, кто потерял бдительность.

5, 10, 20, 70 евро... С этими суммами мы расстаемся по собственному желанию, дарим проходимцам, которые пользуются нашим добродушием и доверием.

«Развод» далеко не нов, по одной из версий берет свои истоки из мест не столь отдаленных в России, где заключенные придумывали различные ухищрения, чтобы «развлечь» себя. Затем он видоизменился и ушел в массы.

Причем в последнее время жулики расширяют свою сферу деятельности, становятся все более нахрапистыми и наглыми:

если раньше с обманом сталкивались сидящие в соцсети odnoklassniki.ru, то теперь попасться на их удочку можно и в Facebook через программу «Messenger», о чем общественность недавно уведомила и латвийская госполиция.

Суть обмана такова: от имени человека, который находится у вас в друзьях, приходит сообщение с просьбой прислать ему ваш номер телефона (предлоги разные, например, потерял или забыл). Как только вы сообщаете ему свой номер - вам приходит смс с кодом (чаще всего это 4-значная цифра) и Ваш «друг» просит отправить вам этот код или слово «да» как подтверждение. После отправки кода у вас начинают списывать с телефонного счета деньги.

FOTO: Facebook

Этот код ничто иное как виртуальная покупка: представьте, что к вам залезли в кошелек, взяли сумму и решили купить себе что-нибудь. Он высылается администрацией соцсети для активации услуги по покупке бонусных единиц, которые теоретически пользователь может обменять на различные виртуальные подарки, смайлики и прочее. На самом деле это не друг просит ваш номер, а мошенник, который вскрыл его профиль в соцсетях.

FOTO: Facebook

Потеряв бдительность, человек следует указаниям своего товарища или знакомого: его не останавливает даже то, что вместе с кодом обычно приходит предупреждение, что злополучные цифры нельзя распространять и пересылать никому! А чтобы замести следы после данной операции переписка чаще всего уничтожается.

«Смс-ки пошли одна за одной, а потом у меня сняли 70 евро...»

«Когда я получила смс, я не могла подумать, чем это для меня обернется», - рассказала Русскому TVNET пострадавшая на прошлой неделе от рук мошенников Анна. Она получила сообщение от знакомой, которое не показалось ей подозрительным. Единственный настораживающий момент (о котором она вспомнила позже) - некоторое время назад назад она получила повторное приглашение дружбы от этого человека, но не обратила тогда особого внимания.

Переписка выглядела так (орфография и пунктуация оригинала сохранены - прим. ред):

- Аня, привет скинь свой номер, пожалуйста.

-Привет. 2######0

- Ань, просто мой телефон вырбулися. а мне нужно поулчиить смску можно на твой пришлю а ты его сюда напишешь?

-Давай

-Там текст маленький сейчас попробую. Отправила там должны прийти 4 цифры передай мне!

-6##4

- Там на смс слово ДА отправляй. дай знат не беспокойся с тебя не снимут я оплатила 2 раза по 4 99. кстит спасибо огромное

Как видим, собеседник не столь силен в грамматике (или в спешке не корректировал сообщения) и это еще один момент, который должен насторожить.

"Я стала заниматься своими делами и тут мой телефон буквально взорвался - рассказывает Анна, - смс-ки летела одна за одной.

Посмотрела в телефон, оказывается, мною "якобы" приобретались услуги от "одноклассников".

Если бы пострадавшая женщина вошла в свои соцсети раньше, то она бы увидела предупреждающий пост знакомой: ее профиль был взломан и от ее имени отсылаются данного рода сообщения. В то же время был взломан и профиль Анны в «одноклассниках». И уже от ее имени по цепочке стали ссыпаться просьбы прислать свой номер уже дальше по известному сценарию.

«Друзья стали тут же мне писать, что происходит непонятное. Я кинулась блокировать все. Но знаю, что одна девушка, к сожалению, поверила - с ее счета сняли маленькую сумму. Мой же ущерб значительно выше. Таким образом я рассталась с 70 евро», - рассказала женщина.

Она тут же бросилась к телефонному оператору, на что получила ответ, мол, вы сами проводили манипуляции с собственным телефоном, приобретены так называемые «услуги повышенной стоимости», компенсировать их мы не можем!

Горький опыт Анны далеко не единственный. В латвийском сегменте Facebook можно найти целое мини-движение таких же пострадавших:

«Это в одноклассниках было. И мой папа и муж попали на деньги в размере 80 евро к счету! Видимо переключились на ФБ».

«Меня так чуть не развели на одноклассниках в прошлом году. Меня спасло то, что к моему номеру установлен лимит. И больше 2 евро никак ни снять».

«Мой муж тоже в одноклассниках попал на 45 евро. Хорошо, что лимит стоял!»

«К сожалению деньги не вернуть попала на 60€!»

«Всё равно поражает, как без моего ведома и согласия, можно снять деньги с телефона???? При помощи только одного номера! Как так вообще?»

Мою маму на одноклассниках так же взломали. Писали всем, чтобы скинули номер телефона свой (славу богу, каждый кому пришло такое смс, позвонил маме и спросил зачем). Взламывали несколько раз, меняли каждый раз пароль, не помогало. В результате создали фейковый аккаунт моей мамы и пытались так же писать ее друзьям. На самом деле надо быть осторожнее!"

«У меня через одноклассники так просила знакомая (подставная) мой номер телефона, чтобы я ей прислала в одноклассниках. Я ей просто отписала что сейчас тебе позвоню, и тут же позвонила. Она сказала, что не писала мне и не спрашивала мой номер и что её там взломали. Так у меня всё и обошлось, я сама сразу ей перезвонила спросить в чём дело».

FOTO: Facebook

Виртуальные авантюры: что это может быть?

Итак, аккаунт знакомой был взломан мошенниками, которые стали рассылать сообщения пользователям. Второй вариант: пользователь добавил в друзья заведомо незнакомого человека, под липовым аккаунтом которого может орудовать мошенник.

А теперь вспомним, что рассказывала Анна - ей пришло повторное приглашение от друга, которое она снова приняла. Скорее всего на основе оргинального был создан новый (с украденными ФИО и фото для усыпления бдительности друзей). Мошенник для своих целей может «использовать» всех друзей оригинального профиля, а также перейти к добавлению новых друзей.

Поэтому,

когда вас приглашает кто-то в друзья, в ком вы уверены, что человек уже давно «зафрендлен», проверьте, не добавляете ли вы фейковый аккаунт!

В любом случае, лучше лучше перебдеть, чем недобдеть, поэтому при получении подозрительных смс сразу звоните телефонному оператору и уведомите его о произошедшем.

Если вы имеете профиль на Одноклассниках, не поленитесь зайти и проверить его на предмет взлома: любой человек получивший доступ к вашей почте, которая указана в настройках социальной сети сможет без проблем поменять пароль и забрать страницу. Связаться необходимо по ссылке https://ok.ru/help/80/400/3077/FQ.

FOTO: Facebook

Никогда и никому не передавайте логины, пароли или СМС-коды, которые приходит вам на телефон. Даже близким и знакомым, даже если они есть у вас в друзьях в соцсетях. Помните: профиль друга может быть взломан, а за знакомым именем — скрываться мошенник.

Проявляйте бдительность, переходя по ссылкам. Не вводите пароль или номер телефона, ничего не скачивайте и не устанавливайте, не проверив адресную строку браузера.

Специалисты BITE и LMT: предупреждаем, но люди продолжают обманываться

Бонусы в мобильных играх, особые поздравительные карточки, виртуальные подарки, анимированные эмодзи ... По словам специалистов компании BITE, это чаще всего самые распространенные «VIP-услуги», которые приобретают мошенники, а платят третьи лица, которые бывают даже не в курсе своих покупок. То есть мы. Обычно люди узнают об этом получая счета за мобильный телефон, в которых отдельно указаны предоставленные «услуги повышенной стоимости».

В BITE нашему порталу рассказали, что получить неприятную новость о том, что вас «надули» можно сравнительно оперативно: на ManaBite.lv доступна детальная информация о звонках, смс, которую клиент может просмотреть в любое время.

«Хотим отметить, что мобильный оператор - это только посредник между «продавцом» услуги и покупателем/получателем - у нас нет возможности повлиять на процессы заказа или покупки услуги, также, впрочем, как

у нас нет прав расследовать эти случаи или отслеживать следы преступников.

Если клиент уверен, что включение оплаты за услуги повышенной стоимости в счет необосновано и есть подозрения в моешнничестве - призываем обратиться с заявлением к непосредственному поставщику услуги и полицию, которая обязана установить, имела ли место авантюра», - рассказали в BITE.

Впрочем, по словам специалистов, в данном случае важно еще и убедиться, что «дорогие» услуги не приобрел кто-то из родных и близких.

«На практике мы многократно встречались со случаями, когда дети, используя мобильники родителей или бабушек с дедушками, приобретали игры или бонусы к ним, что впоследствии было неприятным сюрпризом для его владельца, - поясняют специалисты. - В любом случае, как показывает опыт, если

полиция подтвердит тот факт, что произошло мошенничество, мы идем на встречу и аннулируем сумму в счете, которая появилась в результате махинаций».

Данный телефонный оператор утверждает: можно защитить себя от неприятных сюрпризов в счетах несколькими способами. Например, отключиться от предоставления услуг повышенной стоимости или установить лимит, кроме того бесплатное приложение «Datumērs» позволит следить за объемами использованного интернета и суммой счета, что является неплохим способом дисциплинировать не только себя, но и своих детей.

«Мы хотим сказать, что в любом случае нужно быть внимательным. Получая от друзей, знакомых или родных кажущиеся на первый взгляд простые смс-ки с просьбой что-то переслать, оплатить и тому подобное -

лучше лишний раз не боятся показаться подозрительным и уточнить у человека,

действительно ли именно он является автором данного сообщения!»

По словам специалистов LMT, компания уже много лет информирует своих клиентов о различных мошенничествах, но люди продолжают обманываться. «И сейчас мы получаем достаточно заявлений на эту тему. Согласно нашим наблюдениям, преимущественно жертвами становятся люди, которые современными технологиями и соцсетями стали пользоваться сравнительно недавно», - рассказали порталу в компании. - Чаще всего вместе с кодом прилагается предупреждение «Не пересылайте этот код никому!». Пожалуйста, следуйте этой инструкции и обращайтесь в полицию, если у вас закрались подозрения, что вы стали жертвой мошенничества подобного рода».