На строительство и ремонт латвийских дорог потратят 307 млн евро

Общее финансирование государственных автодорог в этом году составляет 307 млн евро, из них 124 млн евро - софинансирование из структурных фондов ЕС.

В начале года уже объявлены закупки на 52 стройобъекта, 43 из которых будут реализованы на средства госбюджета, 9 - на средства фондов ЕС.

Ни одна из закупок еще не закончилась, поэтому победители пока неизвестны. Что касается ремонта автодорог, планируется, что работы будут выполнены на 152 объектах, 26 из них будут софинансироваться из фондов ЕС, 126 - из госбюджета. Еще на 9 объектах будут выполнены работы по повышению безопасности дорожного движения. Разного вида работы будут выполнены в общей сложности на 1200 км государственных автодорог, капиталовложения запланированы в 904 км автодорог.

Ремонт местных автодорог запланирован на протяженности 396 км и 96 новых объектах.

Будут продолжены также два проекта, оставшиеся с прошлого года. Общее финансирование местных автодорог - 34,8 млн евро, оно будет полностью покрыто из госбюджета. В этом году отрасль получит также 6,1 млн евро из проектов «Interreg», эти деньги будут направлены на приведение в порядок приграничных автодорог общей протяженностью 26,62 км. (Dienas Bizness)