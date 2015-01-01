Даугавпилс сомневается в качестве купленных в России трамваев за 4.1 млн

В Даугавпилсе завершилась закупка на приобретение городом новых трамваев на сумму 4.1 млн евро. Из двух предприятий, участвовавших в конкурсе — белорусском и литовском, победило зарегистрированное в Литве, которое предложило восемь трамваев City Star Тверского вагоностроительного завода.После проведенного тендера в Даугавпилсе главным образом обсуждается цена вопроса, при котором Литва поставит городу 8 трамваев по цене 510 тысяч евро за единицу, когда сам завод их предлагает за 420 тысяч евро за единицу. Так что услуги посредника Даугавпилсу обойдутся весьма не дешево.

Второй вопрос, которым обеспокоены горожане, сможет ли Даугавпилс за потраченные миллионы получить качественные трамваи?



Ответ на этот вопрос на сегодня остается под сомнением. Причиной тому стали отзывы Тверского самоуправления, которое произвело подобную закупку на дружественный к среде транспорт еще в 2015 году, выпустив на линию 8 трамваем City Star Тверского вагоностроительного завода, которые сейчас планирует купить Даугавпилс.



Как сообщает материал телевидения «Твериград»,

спустя два года эксплуатации все 8 трамваев City Star буквально сошли с рельс по причине хронических неисправностей.





«Основная причина неисправностей — это неисправные суппорта. Гарантийные обязательства фирма-производитель не осуществляет, несмотря на то, что все заявки им отправлены», - говорит в видео сюжете начальник отдела транспорта Департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации г.Твери Михаил Суханов.



Опыт Тверского самоуправления рассказывает о том, что постоянные поломки приводили к тому, что некоторые трамваи City Star стояли на ремонте в депо по полгода.

В Твери трамваи, которые покупает сейчас Даугавпилс, в шутку стали называть «недвижимостью», так как большую часть времени они не двигались.

Депутат Тверской думы Дмитрий Фадеев рассказал, что ввиду того, что гарантийный ремонт не производится согласно договору, самоуправление было намерено обратиться с исковым заявлением в суд, и вернуть свои деньги в судебном порядке. Покупка City Star обошлась Твери более чем 200 млн. рублей, но город так и не увидел полноценной работы транспорта, - сообщает «Твериград».



Оценивая опыт Тверского самоуправления, нет никаких гарантий, что потратив 4.1 млн евро Даугавпилс получит качественные трамваи, которые будут служить верой и правдой жителям города, а не стоять прикованными в депо, в ожидании ремонта.