Осторожно, «платный поворот»: в аэропорту «Рига» появился новый знак

На территории аэропорта «Рига» появился новый дорожный знак, что повлияло на изменения дорожного движения. Теперь водители не смогут бесплатно забирать пассажиров, прибывших в аэропорт. Никакой информации о том, что появился «кирпич» - нет, а рядом стоит полицейский бусик со стражами порядка, которые ловят нарушителей.

«Будьте внимательны, в аэропорту появился «платный» поворот, - в социальной сети Facebook написал Микс. - Рядом дежурят полицейские, чтобы оштрафовать тех, то не хочет платить за парковку, а делает круг, чтобы бесплатно забрать пассажиров. Штраф - 55 евро и 2 штрафных пункта. Никаких предупреждений об изменениях в дорожном движении нет».

Дорожный знак был установлен по желанию администрации аэропорта «Рига». «Многие водители, которые совершали здесь разворот, мешали потоку машин, который из города направлялся в аэропорт», - разъяснил представитель воздушной гавани.

Знак «кирпич» установили с целью предотвратить риски аварий. Теперь поворот налево к зданию аэропорта стал платным.