Сначала огород, теперь свинья. Что происходит в Плявниеки?

Пользователей соцсети Facebook развеселила фотография девушки, выгуливающей свинью под окнами многоэтажных домов в рижском микрорайоне Плявниеки. «Я думаю это их огород на улице Салнас, а на балконе они держат кур и пасеку», - отреагировали комментаторы.

«Главное чтоб корову не придумали завести. К сезону шашлыков выгуливают! Какая прелесть. Я вчера видела эту парочку. На районе открытый зоопарк... то лисы, то свиньи. Это наши соседи - молодцы, смелые. За собак налог берут, и бегают ловят))) а за порося видно не берут еще и не гавкает и на людей не кидается, одни плюсы» - повеселились комментаторы местной новости. (Орфография и пункт. авторов сохранены - прим. ред.)

Напомним, что в прошлом году под окнами девятиэтажного дома на улице Салнас (тоже Плявниеки) предприимчивые жители разбили огород. И в этом году грядки опять готовы к посадки рассады.

FOTO: Facebook/Плявниеки

«Огород переродился», - сообщил в соцсети Владимир, новый хозяин грядок несколько дней назад. Любопытным жителям мужчина сообщил, что планирует выращивать огурцы и помидоры.

«Скоро все так будем жить. Это нам закуску готовят», - отреагировали жители.

Весело живет народ.