Российская пропаганда в Латвии: содержание телеканала Fox на латышском языке искажено

Оригинальное содержание передач телеканала Fox для аудитории стран Балтии переводится в соответствии с российскими установками на смягчение высказываний по ряду тем. Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) об этом информирован, но для вмешательства в ситуацию у него нет оснований.

Как пояснил агентству ЛЕТА руководитель коммуникационно-административного департамента НСЭСМИ Калвис Гаварс, Fox - находящаяся в испанской юрисдикции программа, которая на территории Латвии распространяется в порядке ретрансляции, поэтому вопросы о переводе программ должны решаться между держателями прав на них и переводчиками, и в компетенцию НСЭСМИ оценка качества перевода не входит.

Как свидетельствует оказавшееся в распоряжении агентства ЛЕТА письмо для переводчиков канала «Fox»,

при переводе должны соблюдаться определенные установки,

которые предусматривают при необходимости «смягчение содержания», когда говорится о несчастных случаях, гомосексуальных отношениях, «направленной против России пропаганды», наркотиках, экстремистской деятельности и самоубийствах.

Например, в связи с антироссийской пропагандой в письме отмечается, что нужно смягчать любые негативные высказывания о российской армии, космической программе, политике президента и государства, а положительным высказываниям об однополых отношениях нужно придавать более общий характер, чтобы их можно было отнести к любым отношениям.

Содержание «Fox» для стран Балтии идет через Россию, поэтому субтитры на языках этих стран должны отвечать требованиям российского законодательства.

«Такое смягчение языка может оцениваться противоречиво и не отвечать обычной практике, однако этого требует закон», - говорится в письме переводчикам содержания канала «Fox».

Ч. 3 ст. 28 закона об электронных СМИ гласит, что демонстрируемые в Латвии фильмы озвучиваются, дублируются или обеспечиваются субтитрами на госязыке, и качество дублированного и озвученного текста параллельно оригинальному звуковому сопровождению и субтитров на госязыке должно обеспечивать достаточно точное понимание текста на языке оригинала.

Однако эти условия не распространяются на ретрансляцию, а также на фильмы, которые согласно выданным разрешениям на вещание и поданным в НСЭСМИ условиям демонстрируются для детей нацменьшинств дошкольного и младшего школьного возраста или с использованием сетей электронной связи спутникового телевидения - для целевой аудитории, не являющейся жителями Латвии. В таком случае фильмы могут быть озвучены только на одном языке.

Учитывая, что программа «Fox» на территории Латвии распространяется в порядке ретрансляции, к ней не относится требование закона о дублировании на госязыке.