В четверг ожидается облачная и прохладная погода

В четверг в Латвии ожидается частично облачная и ветреная погода, сообщает агентство ЛЕТА.

На востоке страны местами возможны кратковременные дожди, больше солнца будет в Курземе. Порывы северо-западного ветра достигнут скорости 9-15 метров в секунду.

Ночью похолодает до +2..+7 градусов. Днем же воздух прогреется от +6..+10 градусов на побережье до +10..+16 градусов в других районах страны.

В Риге в четверг ожидается преимущественно облачная погода, но днем возможны прояснения. Порывы северо-западного ветра утром и днем будут достигать скорости 14 метров в секунду, а температура воздуха будет ниже +10 градусов.