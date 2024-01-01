Эксперт: у Риги должен быть план увеличения численности населения в центре

У Риги должен быть план, как сделать центр города привлекательным для жителей и увеличить количество населения, заявили эксперты на дискуссии «Латвия - Рига - Скансте 2024».

Председатель правления агентства развития района Скансте Мартиньш Ванагс сообщил, что количество жителей в Риге с 2000 года уменьшилось на 16%, в центре - на 40%, а в Рижском регионе увеличилось на 5%.

Например, в Марупском крае численность населения увеличилась за этот период в 1,2 раза, в Гаркалнском - в 1,4 раза.

В результате люди тратят время на поездки на работу, создается загрязнение среды. Зато центр столицы по вечерам и выходным пустеет. При этом скандинавские города целенаправленно вкладывают в развитие центров, сказал Ванагс.

Он считает, что Скансте как современный район мог бы дать импульс к развитию центра Риги. В Скансте уже 10 тыс. рабочих мест, а до 2024 года их будет 24 тыс.

Руководитель предприятия по городскому планированию «Grupa 93» Нейлс Балгалис отметил, что мировые тенденции меняются, и с 2000 года люди снова хотят жить в центрах городов, но при этом близко к природе. Планировка Скансте предусматривает смешанное использование, что важно для города будущего. План предусматривает к 2030 году увеличить число жителей района до 42 тыс.

Председатель правления строительной фирмы «Merks» Оскар Озолиньш сказал, что у города должен быть план по увеличению численности населения в центре, в противном случае люди теряют время в поездках на работу и обратно, а также загрязняется окружающая среда.

«Экономически активные люди сейчас живут в Марупе, но с этой точки зрения мы отстали от Скандинавии на 40 лет. Там уже давно люди переселяются обратно в центр. Мы не можем ждать 40 лет, нужно создать соответствующую среду, чтобы люди хотели жить в центре. Создав зеленую среду, убрав из центра автомашины, облегчив условия застройки, за какие-то 7-15 лет можно оживить центр», - сказал он.

По мнению Озолиньша, сначала нужны инфраструктура, среда, застройка, а потом уже придут люди, а не наоборот.