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В эстонском магазине бесплатно раздавали еду

rus.postimees.ee
Фото: Ieva Čīka / LETA

Что для одних несчастье, для других — счастье: работники Раплаского торгового центра Konsum утром обнаружили, что большой холодильник не работает, а поскольку замороженные продукты уже начали таять, в магазине решили отдать их людям.

«Холодильники починили, однако поскольку товары уже начали таять, заново их замораживать не стали, не хотели обманывать потребителей», — объяснил решение бесплатно раздать товар администратор Раплаского общества потребителей порталу Raplamaa Sõnumid.

Около двенадцати часов дня вывесили объявление о том, что товар можно брать бесплатно. И хотя люди были удивлены, холодные продукты разошлись как горячие пирожки, и прилавки очень быстро опустели.

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