В мае в Латвии пройдет «Месяц свободы», в программе которого множество культурных и спортивных мероприятий. Мероприятия пройдут под знаком свободы и мужества и в жизни каждого человека, и в контексте жизни всего государства, рассказала на пресс-конференции министр культуры Даце Мелбарде.

Одним из центральных мероприятий «Месяца свободы» будет посвященный восстановлению независимости Латвии «Праздник белой скатерти», который 4 мая будет отмечаться по всей стране. Места проведения этого праздника можно увидеть на карте, размещенной на портале «kurpes.lv».

В этот же день состоится акция «Рассказ улицы Бривибас», в рамках которой в девяти крупнейших городах Латвии пройдут мероприятия, посвященные свободе. В Музее истории Латвии будет открыта выставка «Столетие Латвии», в художественном музее «Рижская биржа» откроется экспозиция «Югендстиль. Начало. Влияние. Своеобразие», а в церкви Св. Петра - фотовыставка «Памятник Свободы - посвящение Латвии».

В Большой гильдии 4 мая состоится концерт «Праздник с оркестром», открывающий цикл концертов «Рождены в Латвии», а в Латвийской национальной библиотеке - заключительный концерт цикла «Латвийские композиторы - к столетию Латвии».

5 мая в Кегумском крае состоится «Забег сильных». Информация о маршрутах пеших переходов и велозаездов, которые пройдут в рамках «Месяца свободы» в разных городах страны, размещена на портале «lv100.lv».

В Латвийской национальной библиотеке 9 мая пройдут форум и выставка, посвященные запрету 1-го Всемирного конгресса латышской молодежи в Западном Берлине в 1968 году, а 11 мая - конференция «Власть в Латвии. С древности до наших дней». В Рижском мотор-музее 12 мая состоится молодежный форум «Весна нового столетия».

В мае в Латвии также запланированы две кинопремьеры. 2 мая состоится премьера документального фильма режиссера и сценариста Кристине Желве «Путешествие Мери», а 16 мая на киноэкраны выйдет научно-популярный документальный фильм режиссеров Райтиса и Лауры Абеле «Племя балтов».

19 мая состоится Рижский марафон «Lattelecom», а вечером по всей Латвии пройдет ежегодная «Ночь музеев».

22 мая в Латвийской национальной библиотеке откроется выставка «Государство до государства. Век освобождения», а на протяжении всего «Месяца свободы» жители смогут дарить библиотеке книги для «Народной книжной полки».