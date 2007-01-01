На сайте ss.com автомобили можно купить за биткоины

Виртуальные валюты все шире используются и в Латвии: за криптовалюту уже можно купить автомобиль на портале объявлений ss.com.

На сайте размещено несколько объявлений, в которых за автомашины предлагается заплатить криптовалютой. Такие объявления размещают и частные, и юридические лица.

Так, например, продавец Audi A6 2007 года выпуска по цене 5000 евро предлагает возможность рассчитаться за покупку в эфириумах.

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SIA Auto no Vācijas, которое разместило несколько объявлений, принимает биткоины, эфириумы, лайткоины, рипплы и другие криптовалюты.

Как db.lv сообщили в компании, на это ее вдохновила авиакомпания airBaltic, которая объявила, что будет принимать оплату за билеты в виде биткоинов.