ПБ проверит слова Гапоненко об этнических чистках в Риге и концлагере на стадионе «Сконто»

Руководитель парламентской комиссии по внутренним делам, обороне и предотвращению коррупции Айнарс Латковскис попросил Полицию безопасности оценить высказывания руководителя незарегистрированного «Конгресса неграждан» Александра Гапоненко о том, что американцы проведут в Риге «этническую чистку», сообщает агентство ЛЕТА.

Гапоненко в социальной сети Facebook со ссылкой на «американского друга» сообщил, что в середине мая на улицах Риги пройдут масштабные учения НАТО, во время которых часть американских солдат будет маскироваться под русскоязычных жителей и провоцировать беспорядки, что позднее в СМИ отразится как реальные беспорядки, которые организовала Россия. Гапоненко указал, что американские солдаты вместе с Полицией безопасности запланировали провести аресты русскоязычных.

Приведем самые яркие цитаты из его поста в Facebook (орфография автора сохранена):

«2-15 мая в Латвии будут проходить масштабные учения войск НАТО. В них примет участие около полка американского спецназа. Бойцы уже прибывают в Ригу небольшими группами рейсовыми самолетами, одетые по гражданке. Селятся в гостинице «Латвия» и других дорогих отелях».

«Рано утром силами американского спецназа и местной полиции безопасности проведут аресты полусотни руссих активистов и поместят их во временно оборудованный концлагерь. Друг не говорил о месте его размещения, но мне кажестя, что это крытый стадион «Сконто«.Я в нем на днях играл в футбол - очень даже приспособлен для этих целей».

«Переговорил с несколькими лидерами русского движения. Они сказали, что сценарий очень даже правдоподобный. Один, из новеньких, сказал, что за его домом уже два дня наблюдает авто с тонированными стеклами, выясняет когда он выходит из дома и куда идет».

Отметим, что Полиция безопасности в своих отчетах называет Гапоненко сторонником политики российских соотечественников.