НВС не зафиксировали активности в зоне объявленных Россией учений

Национальные вооруженные силы (НВС) и сегодня не зафиксировали никакой активности в ранее зарезервированной Россией зоне над эксклюзивной экономической зоной Латвии в Балтийском море, где она планирует провести ракетные стрельбы, сообщил агентству ЛЕТА представитель по связям с прессой Министерства обороны Каспар Галкин.

Также Россия до сих пор не предоставила Латвии дополнительной информации о планируемых стрельбах.

Как сообщалось, на прошлой неделе российский Главный центр единой системы организации воздушного движения информировал Латвийское агентство гражданской авиации о том, что военно-морской флот РФ зарезервировал воздушное пространство с 17 по 19 апреля и 19 апреля планирует провести тренировочные стрельбы в период с 11.00 до 23.00.

Российская сторона призвала Латвийское агентство гражданской авиации в этот период закрыть воздушное пространство на высоте 20 км в предусмотренной для стрельб зоне примерно в 40 км от береговой линии Латвии.

Минобороны по-прежнему считает проведение такого рода учений вблизи латвийских территориальных вод необоснованным и провокационным, а также выражает обеспокоенность по поводу возможностей вооруженных сил России обеспечить безопасность во время учений.

Как сообщалось, Россия уже планировала ракетные стрельбы в эксклюзивной экономической зоне Латвии с 4 по 6 апреля, но они так и не состоялись.