В четверг в Латвии будет ветреная и солнечная погода

В четверг в Латвии северный, северо-западный ветер в порывах усилится до 10-16 м/сек., наиболее сильный ветер ожидается в центральной части страны, особенно в Риге и Земгале, прогнозируют синоптики.

Солнечнее будет погода в Курземе, облачнее - в восточной части Латвии, где возможны также небольшие кратковременные дожди.

Воздух прогреется до +7..+10 градусов на морском побережье и до +10..+15 градусов на остальной территории Латвии.

В Риге облачность увеличится, во второй половине дня постепенно рассеется. Скорость северного, северо-западного ветра в порывах - до 15 м/сек., температура воздуха немного ниже +10 градусов.

Погодные условия в Латвии определяет восточный край антициклона. Атмосферное давление на уровне моря - от 764 мм ртутного столба в приграничье с Россией до 770 мм на южном Курземском побережье.