«Единство» подбивает Герхардса действовать решительнее

Как сообщалось, 1 марта Рижская дума изменила положение о самоуправлении, ограничив тремя количество вопросов, которые депутат может задать по каждому рассматриваемому на заседании думы вопросу. Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) объявило эти поправки недемократичными и подлежащими отмене. Однако Рижская дума обошла требование МОСРР и приняла новые поправки, ограничивающие уже не количество задаваемых вопросов, а время, отведенное на вопросы, сократив его до 20 минут. Герхардс признал необоснованным и это решение, но на более решительные действия не готов, сообщает nra.lv.

Председатель парламентской фракции «Единства» Хосам Абу Мери не верит, что возглавляемая Ушаковым Рижская дума готова измениться, поэтому не поддерживает выжидающее отношение Герхардса.