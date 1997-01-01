Лице: большинство жалоб на Латвию ЕСПЧ не принимает к рассмотрению

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не принимает к рассмотрению большинство жалоб на Латвию, сообщила в интервью передаче телеканала LNT «900 секунд» представитель Латвии в международных правозащитных организациях Кристине Лице.

Ежегодно в ЕСПЧ подается около 300 жалоб на Латвию, но, например, в прошлом году, комментарии от правительства были запрошены лишь по шести жалобам.

Мнение о том, что в ЕСПЧ можно пожаловаться на все что угодно, ошибочно, подчеркнула Лице. ЕСПЧ рассматривает только те дела, которые установлены Европейской конвенцией о защите прав человека.

С 1997 года государство выплатило компенсации в размере более 2 млн евро, причем примерно половину этой суммы составила одна компенсация.

Сейчас актуальны три группы жалоб на Латвию, поданных в ЕСПЧ. Подано много жалоб на нарушение права на справедливый суд, есть жалобы на нарушения в отношении права на частную и семейную жизнь и права на собственность, рассказала Лице.