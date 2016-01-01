В конце мая начнется реконструкция Островного моста за 19,69 млн евро

Департамент сообщения Рижской думы заключил договор на строительство второй очереди Островного моста с компанией «ACB un Tilts» на общую сумму 19,69 млн евро с учетом налога на добавленную стоимость, сообщил агентству ЛETA и. о. директора департамента Эмил Якринс.

В компанию входят предприятия «ACB» и «Tilts». Оборот AО «ACB» в 2016 году составил 34 млн евро, убытки - 2,4 млн евро, оборот «Tilts» - 23 млн евро, прибыль - почти 330 тыс. евро.

Во второй очереди обновления и перестройки комплекса Островного моста планируется реконструировать путепровод над ул. Краста, путепровод на Луцавсале, мост через Бикеньгравис и эстакады над Бикеньгравис на ул. Карля Улманя гатве.

Ремонтные работы могут начаться в конце мая.

К настоящему времени в реконструкцию Островного моста вложено уже более 10 млн евро.