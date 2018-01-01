Посол Латвии в РФ: о самоуверенности, амбициях и латышах в России

Много ли граждан Латвии и этнических латышей сегодня живет в России? Нуждаются ли они в помощи и поддержке? Почему нам важно сохранять самоуверенность в любых обстоятельствах? И был ли действительно гением кино наш земляк Сергей Эйзенштейн? Об этом и многом другом, побывав в нашем посольстве в Москве, русский TVNET побеседовал с Чрезвычайным и Полномочным послом Латвии в РФ Марисом Рикстиньшем.

- Господин посол, несколько вопросов о латышах в России. Как сегодня посольство работает с соотечественниками? Много ли граждан Латвии сегодня живет в России, есть ли с ними контакты? Поддерживаете ли вы какие-то начинания? Какова роль посольства в жизни людей, граждан Латвии, сегодня работающих в России, ведь таких много?

- По статистике - если бы мы сухую статистику обсуждали - граждан Латвии, которые проживают в Российской Федерации, не так уж и много, примерно 5 тысяч человек.

- Это официально?

- Конечно, официально. Еще кто-то имеет латышские корни, считая себя этническим латышом, но и это уже другая история и такой статистики у нас нет.

В то же время мы со стороны посольства стараемся поддерживать контакты с латышскими общинами, которые в Российской Федерации сегодня работают во многих регионах.

Сайт посольства Латвии в РФ

Так, в мае в Санкт-Петербурге мы организуем такой, условно говоря, съезд руководителей и представителей латышских общин, это приурочено к столетию нашей государственности.

Мы ожидаем представителей десяти регионов - начиная с Магадана и Сибири, Красноярска и Омска, регионов западной части Российской Федерации. Мы хотим не просто повстречаться и отпраздновать 100-летие Латвийской Республики, но и продискутировать какие есть возможности, планы, идеи дальнейшей работы.

Ведь Российская Федерация отличается тем, что это огромная территория, и здесь отличается и жизнь, и организация сотрудничества латышской общины. Проекты, связанные с соотечественниками тоже отличаются от тех, которые у нас есть в других странах, где все более компактно.

Президент Латвии Раймондс Вейонис вручает верительную грамоту чрезвычайному и полномочному послу ЛР в РФ Марису Риекстиньшу FOTO: let

Так что и традиции работы, и организация общин совершенно другая. У меня, например, есть личный опыт работы с нашими эмигрантами в Соединенных Штатах, когда я работал там послом. Но там общины организованы, в первую очередь, вокруг церкви - есть латышская лютеранская церковь, где регулярно раз в неделю или два раза в месяц богослужения и есть воскресная школа.

Тут в России все организовано по другому. Вот, в мае мы будем встречаться, будем говорить. Хотя уже сейчас имеется опыт проектов, которые были организованы на условиях софинонсирования: Латвийское государство участвовало в их финансировании через посольство, и такая практика есть не только в последний год, но и за все предыдущие годы.

Например, на следующей неделе у нас хор «Талава» отметит юбилей - исполняется 25 лет хору общины латышей Москвы. Еще только что закончилась выставка латышских художников, которые живут здесь, в Москве.

- Она тоже проходила в посольстве?

- Нет, при поддержке посольства она проходила в выставочном зале в Тушино. Что же касается молодых людей из Латвии, живущих в Москве, тут я затрудняюсь дать однозначный ответ. Мы живем в демократическом государстве, и каждый человек сам решает, насколько он хочет иметь дело с государственными структурами, обращаться ему в посольство или нет, в посольство это решение каждого.

Раз в год приглашаем в посольстве студентов из Латвии, которые учатся в вузах в Москве. И на этой встрече рассказываем о своих приоритетах, слушаем, как они видят свою жизнь, события в России, события в Латвии. Мы стараемся этот контакт поддерживать, но заставлять кого-то не в наших силах, в этом нет надобности.

- Вероятно, если что-то случается, люди сами обращаются за помощью в посольство?

- Когда есть проблемы - да, обращаются. Хотя каких-то крупных неприятностей и происшествий во время моего пребывания здесь не было. Было несколько случаев, когда наших граждан задержали, но не в Москве, а где-то в глубинке России. Но громких дел, имеющая политическую нагрузку, в которых нужна была бы помощь или или даже рутинная консульская помощь помощь в нестандартных ситуациях - таких дел не было.

- Заключительный вопрос - о планах посольства в год 100-летия Латвии. Вы отчасти уже коснулись этой темы. Хотелось бы поподробнее - что еще в честь юбилея страны будет происходить в Москве?

- Будет, конечно же, более активной работа публичной дипломатии - ряд выставок мы организуем в Москве, в Триумфальной галерее покажем работы работы наших художников Фишера и Екабсонса.

Во второй половине года ожидаем хорошие концерты. Академический хор «Латвия» в декабре будет выступать в зале имени Чайковского. И Гидон Кремер с «Кремерата Балтика» собирается сюда. Государственный прием пройдет в конце года.

Летом перед праздником Лиго сделаем здесь, в саду посольства прием для наших партнеров и друзей из дипломатического корпуса, чтобы и наши традиции показать, ансамбль «Tautumeitas» приедет в Москву и тоже будет участвовать…

- Это традиция ведь давно существует? Чуть ли не со времен Яниса Петерса? Лиго в посольском саду празднуют ведь уже много лет…

- Да, уже какое-то время это организуется. Я не знаю, со времен ли Яниса Петерса, но знаю, что когда послом была Астра Курме, все уже заранее ожидали этого события.

Есть у нас и отдельная программа сотрудничества с библиотекой иностранной литературы, мы открыли там книжный стенд, была встреча с нашими прекрасными авторами, Ингуна Цепите читала отрывки из своей новой книги.

- В переводе? Или на латышском языке?

- Она читала на латышском, но Ольга Петерсона там же читала в переводе на русский стихотворения Кнута Скуиниекса и очень тепло это было принято публикой. Будут там и другие встречи, наши фильмы в Москве будут показывать.

- Целая культурная программа получается...

- Целая культурная программа, да. Конечно, Москва - город очень большой, ведь это 15 миллионов человек, конечно, не каждый москвич будет знать, что Латвии - 100 лет. Но что мы со своей стороны можем, мы будем делать.

Третий секретарь посольства Латвии в РФ Каспар Свиланс, который участвует в разговоре, дополняет:

- И это будет не только в Москве - в Красноярске в апреле Дни латвийской культуры, а в мая в Санкт-Петербурге будет фестиваль кино, совместный с Литвой и Эстонией, и будет балтийская программа на Московском кинофестивале, который пройдет с 19 по 26 апреля.

Марис Риекстиньш:

- Знаете, в плане культурного сотрудничества работа в России тоже отличается… Есть традиция культурных связей. Потому что есть ведь европейские государства, географически более отдаленные от Латвии, у которых история культурных обменов с Россией, может быть, не такая уж длинная.

- Понятно, не у всех есть такие многолетние традиции…

- Да. А у нас происходят контакты между художниками или театрами, которые уже имеют многолетнюю историю, у них есть прямые контакты и специальной помощи посольства иной раз и не требуется.

Когда к нам обращаются за поддержкой в организации, мы какую-то помощь оказываем, скажем, чтобы принять участников проекта, выпить бокал вина. А вот в том плане, чтобы рассказать людям другого государства о том, кто мы такие - этого часто не требуется.

Латвийские кинематографисты гостят в Москве FOTO: Каспарс Свиланс, посольство ЛР в РФ

- Да, людей симпатизирующих Латвии, знающих нашу страну и часто бывающих у нас в Москве тоже много.

- Бывает, что мы вызываем в обществе активную культурную дискуссию. Например, у нас гостила Дзинтра Гека с фильмом «В поисках Тиссе» и интересная дискуссия состоялась.

Фильм снят об операторе Тиссе, работавшим с Сергеем Эйзенштейном. И поклонникам Эйзенштейна, которые причисляют его к Олимпу и ценят очень высоко, этот фильм мог показаться … покушением на кумира, ведь с точки зрения создателей фильма, слава Эйзенштейна - это во многом заслуга его гениального оператора, который стоял за камерой…

Так что дискуссия получилась очень оживленной.

- Господин посол, что Вы в год юбилея Латвии могли бы пожелать читателям портала TVNET - и тем, кто читает нас в Латвии по-латышски и по-русски, и тем, кто живет за пределами страны?

- Я очень много мог бы пожелать. Но самое главное, наверное, это всегда сохранять самоуверенность - в самом позитивном смысле. Надо сохранять уверенность в себе, веру в свое государство - несмотря на то, что всегда кто-то скажет, что у нас то не получается, другое не получается, что-то можно быть более успешным.

Залог успеха - наша вера в себя. Мы можем достичь результатов в очень многих сферах, это показывают успехи как в культуре и в спорте, так и в науке. И позитивной самоуверенности нам не надо терять, и тогда в будущем нашим потомкам тоже будет чем гордиться.

- Спасибо, господин посол.