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«Ригас сатиксме» получит все 20 новых трамваев летом

LETA
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Фото: Rebeka Žeire / LETA

ООО «Ригас сатиксме» (РС) планирует летом получить все 20 новых низкопольных трамваев «Шкода», но пока не называет точных сроков, когда они начнут перевозить пассажиров.

РС уже получило три низкопольных трамвая: один четырех- и два трехсекционных. Как сообщил агентству ЛЕТА представитель РС Виктор Закис, после окончания всех тестов на безопасность они начнут перевозить пассажиров по 1-му и 11-му трамвайным маршрутам.

Планировавшаяся в течение 2017 года поставка трамваев задержалась из-за необходимости выполнения некоторых дополнительных работ.

Как уже сообщалось, в 2016 году РС заключило с чешским предприятием «Шкода транспортейшн» договор стоимостью 62,5 млн евро о поставке 20 низкопольных трамваев: 15 трех- и 5 четырехсекционных.

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