В годовщину восстановления независимости предусмотрена широкая программа мероприятий

В годовщину восстановления независимости Латвии 4 мая в Риге предусмотрена обширная праздничная программа - концерты, спектакли, выставки, сообщила представитель Рижской думы Индра Вилде.

С 10 до 22 часов по всей длине улицы Бривибас будет проходить мероприятие «Рассказы улицы свободы». На площади Свободы можно будет участвовать в создании композиции «Цветочная Латвия», слушать концерт духовых оркестров, группы «Яунайс Яню оркестрис» и «Ильги», вечерний концерт «Остановки свободы».

Специальный автобус номер 100 будет возить экскурсии по маршруту Эспланада - Этнографический музей - Эспланада. Участникам расскажут об интересных событиях, связанных с улицей Бривибас.

С 12 до 18 часов пройдет форум ул. Бривибас - лекции, дискуссии и беседы в палатках, встречи с интересными людьми. Форум будет проходить на Эспланаде и у Дворца культуры ВЭФ.

Молодежь, семьи с детьми и любители технологий могут посетить Дворец культуры ВЭФ, где пройдут мастер-классы, выставка инноваций, лекции и показательные выступления, выступят музыканты.

В Этнографическом музее пройдут творческие мастерские для детей, лекции, беседы, концерты и игры. Вход на мероприятие бесплатный.

В рамках мероприятия «Рассказы улицы свободы» состоятся также спектакли.

4 мая общественный транспорт в Риге будет бесплатным.