Выходной в День Лачплесиса обойдется в 8,6 млн евро

Ответственный за законопроект депутат Рихард Мелгайлис (ЛОР) указал на сказанное ранее представителями ряда министерств о том, что некоторым в этот день придется работать, и возникнут дополнительные расходы, например, в следующем году 8,6 млн евро, а еще через год - 9,2 млн евро. В этом году расходов не будет, так как 11 ноября приходится на воскресенье.

Депутат Атис Леиньш («Единство») сказал, что больше выходных дней - это лучше для работников, так как они лучше отдыхают и меньше испытывают стресс, соответственно, становятся продуктивнее. В качестве примера он привел Швецию.

Депутат Валтерс Дамбе (СЗК) сказал, что платить за выходные придется предпринимателям. Убытки достаточно значительны, чтобы с ними считаться, потому что государственный бюджет Латвии по-прежнему с дефицитом. Он добавил, что в семьях, где чтят память воинов, 11 ноября все равно является праздником.

Илмар Латковскис сказал, что День Лачплесиса заслуживает быть праздником больше, чем некоторые сейчас отмечаемые дни. Он также обратил внимание, что в Европе в среднем 10-12 праздничных дней в год, в Латвии - 16-17. «Если мы хотим добавить, то что-то нужно отнять», -сказал он. Латковскис также считает, что в календаре многовато дней, когда нужно вывешивать государственный флаг с траурной лентой. «Такова история - тяжелая, но не надо так депрессивно скорбеть», - сказал он.

Как сообщалось, сегодня Сейм концептуально поддержал объявление 11 ноября праздничным днем.