На следующей неделе часто будут идти дожди

На следующей неделе в Латвии погодные условия будет устанавливать циклон, в связи с чем часто ожидаются дожди и порывистый ветер, будет довольно прохладно, сообщает агентство ЛЕТА.

В конце этой недели осадков будет совсем мало - кратковременные дожди ожидаются лишь на востоке страны. В субботу усилится западный, северо-западный ветер, его порывы будут достигать 17-22 метров в секунду. В воскресенье синоптики не обещают порывов сильнее 11-16 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха составит +10..+15 градусов, немного прохладнее будет на части побережья.

В ночь на понедельник воцарится безветрие, а температура воздуха опустится до +2..-3 градусов. Дальнейшие ночи будут немного теплее, в свою очередь днем воздух прогреется до +7..+15 градусов.

Ожидается, что в понедельник вечером Латвию с запада начнет пересекать первая обширная зона осадков, и в дальнейшем местами осадки в Латвии возможны ежедневно. Ожидается главным образом кратковременный дождь, однако возможны и ливни с грозами и градом. Временами ветер будет сильный.