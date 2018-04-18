«Рижская дума, горите в аду!»: о том, как рижане сажают деревья, а дума их выкапывает

Группа активистов и приверженцев зеленого образа жизни призывает неравнодушных рижан привести в порядок свой город, сажая деревья на пустых клумбах в центре столицы. Их легко найти по тегам в социальных сетях #sakoprīgu и #kokiembūt (в переводе - «Приведи Ригу в порядок» и «Деревьям быть»). Однако, Рижская дума эти старания не поддерживает и старательно выкапывает все свежие посадки, предпочитая пустые кусочки земли. Как так?
Vakar vakarā un šodien no rīta. Dedziet ellē @RigasDome @rdsvc #rīgatopskaistāka pic.twitter.com/W8UKjfgz8D— Eugene (@merelysimple) April 18, 2018
Специалисты из Управления среды Рижской думы пояснили TVNET, что эта «акция» жителей города по посадке деревьев в пустые клумбы не была с ними согласована и все не так однозначно.
Дело в том, что акция не была согласована с теми, кто обслуживает территорию и их планами. Rīgas meži уже запланировали свои насаждения, пояснили в думе.
В этом году запланированы следующие зеленые насаждения: 10 деревьев на бульваре Райниса по краю парка, на бульваре Калпака вдоль парка Кронвальда еще 14 деревьев и одно дерево на улице Элизабетес возле Верманского парка. Всего этой весной в центре города посадят 25 деревьев. Возможно, осенью также посадят деревья на бульваре Мейровица и бульваре Аспазияс - если хватит финансирования.
Представители думы отмечают, что во время акции жители сажают растения неизвестного происхождения и несоответствующего размера, о качестве и безопасности которых нет никакой информации (в том числе об инфекциях).
Есть целая спецификация, какие деревья можно сажать в центре города, оговаривается толщина ствола, а также специальные меры, чтобы не допустить изменения вертикального состояния, специально подвязывая дерево. Только так можно добиться успешного развития новых посадок, утверждают эксперты.
Rīgas meži также отмечают, что в результате самодеятельности можно посадить инфицированные деревья, которые угрожают всем остальным деревьям в городе, не говоря уже о некачественно выполненной работе, например, при посадке вяленькой елочки на улице Элизабетес.
Turpinām Rīgas domes novārtā pamesto koku dobju atdzīvināšanu. Palīdzi arī Tu, iestādi kaut ko, kamēr @RigasDome nav dobes aizbruģējusi vai aizasfaltējusi, jo kokus stādīt viņi negrasās! #sakoprīgu
Foto: @Nepareizais un @PilsCilvekiem pic.twitter.com/I7qIDt6t4b— Tactical Urbanists (@tu_riga) April 17, 2018
Arī dobe pie Operas atkal atgriezusies Domes varai tīkamākā izskatā. Stādīsim atkal.
Lai nīdē kokus, bet pilsonisko iniciatīvu un Rīgas mīlēšanu no mums, kas atmodušies no solījumu un PR medus letarģijas, vairs vairs neizravēs.
Iesaisties, atrodi savu dobi, sakop Rīgu! #sakoprīgu pic.twitter.com/hPr5Kfs7cq— Tactical Urbanists (@tu_riga) April 18, 2018