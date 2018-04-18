«Рижская дума, горите в аду!»: о том, как рижане сажают деревья, а дума их выкапывает

Группа активистов и приверженцев зеленого образа жизни призывает неравнодушных рижан привести в порядок свой город, сажая деревья на пустых клумбах в центре столицы. Их легко найти по тегам в социальных сетях #sakoprīgu и #kokiembūt (в переводе - «Приведи Ригу в порядок» и «Деревьям быть»). Однако, Рижская дума эти старания не поддерживает и старательно выкапывает все свежие посадки, предпочитая пустые кусочки земли. Как так?

Специалисты из Управления среды Рижской думы пояснили TVNET, что эта «акция» жителей города по посадке деревьев в пустые клумбы не была с ними согласована и все не так однозначно.

Дело в том, что акция не была согласована с теми, кто обслуживает территорию и их планами. Rīgas meži уже запланировали свои насаждения, пояснили в думе.

В этом году запланированы следующие зеленые насаждения: 10 деревьев на бульваре Райниса по краю парка, на бульваре Калпака вдоль парка Кронвальда еще 14 деревьев и одно дерево на улице Элизабетес возле Верманского парка. Всего этой весной в центре города посадят 25 деревьев. Возможно, осенью также посадят деревья на бульваре Мейровица и бульваре Аспазияс - если хватит финансирования.

Представители думы отмечают, что во время акции жители сажают растения неизвестного происхождения и несоответствующего размера, о качестве и безопасности которых нет никакой информации (в том числе об инфекциях).

Есть целая спецификация, какие деревья можно сажать в центре города, оговаривается толщина ствола, а также специальные меры, чтобы не допустить изменения вертикального состояния, специально подвязывая дерево. Только так можно добиться успешного развития новых посадок, утверждают эксперты.

Rīgas meži также отмечают, что в результате самодеятельности можно посадить инфицированные деревья, которые угрожают всем остальным деревьям в городе, не говоря уже о некачественно выполненной работе, например, при посадке вяленькой елочки на улице Элизабетес.

Turpinām Rīgas domes novārtā pamesto koku dobju atdzīvināšanu. Palīdzi arī Tu, iestādi kaut ko, kamēr @RigasDome nav dobes aizbruģējusi vai aizasfaltējusi, jo kokus stādīt viņi negrasās! #sakoprīgu

Foto: @Nepareizais un @PilsCilvekiem pic.twitter.com/I7qIDt6t4b— Tactical Urbanists (@tu_riga) April 17, 2018