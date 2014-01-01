«Tele2» и «Lattelecom» повышают цены на услуги

Влияние инфляции на отрасль телекоммуникационных услуг ощущается с 2014 года, и предприятия повышают свои цены почти каждый год. С 1 мая дороже платить за услуги придется части клиентов «Tele2», «Зелта зивтиня» и наземного телевидения «Lattelecom», пишет Neatkarīga.

С 2015 года цены на телекоммуникационные услуги выросли примерно на 7%, только в 2017 году - на 5%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. «Tele2» повышало цены на часть своих услуг как в 2016, так и в 2017 году.

В этом году с 1 мая изменения почувствуют пользователи пакета данных «Зелта зивтиня», которым вместе с повышением тарифа будет обеспечен и больший объем данных, а также клиенты карты предоплаты «ЗЗ драугу», которые будут платить на 1 евро в месяц больше.

Что касается «Lattelecom», то он обуславливает необходимость повышения тарифов спросом клиентов на более качественный контент.