Шадурскис: экономьте, и тогда поднимем зарплаты учителям

Государство финансово поддержит повышение зарплат учителей только в тех самоуправлениях, которые привели в порядок школьную сеть, заявил в передаче ЛТВ «Утренняя панорама» министр образования Карлис Шадурскис.

Он напомнил, что правительство обещало и выполняет свое обещание - если самоуправления сэкономят средства за счет реформирования школьной сети, правительство выделит равноценные суммы на повышение зарплат учителей. В реальности только в 18 самоуправлениях прошла реорганизация школ с суммарной экономией 2-3 млн евро, что существенно меньше, чем неполные 10 млн евро, которые планировалось сэкономить.

Говоря о том, как добираться до школ, министр напомнил, что думать об этом должны самоуправления, а сеть дорог находится в ведении Министерства сообщения.

Министр упрекнул Латвийский профсоюз работников образования и науки в том, что он не заботится об интересах учителей и не отправился в самоуправления, чтобы убедить их проводить реформы. Вместо этого звучит необоснованная критика в адрес Министерства образования и науки.