Педагогам плюс 30 евро, а далее ноль?

График повышения зарплат учителей предусматривает, что в этом году зарплата вырастет на 30 евро до 710 евро за самую низкую ставку. Министр образования и науки Карлис Шадурскис заявил, что это министерству по силам, но уверенности за следующие годы у него нет, пишет Neatkarīga.

Чтобы в новом учебном году обеспечить рост минимальной учительской зарплаты с 680 до 710 евро, из госбюджета дополнительно требуется 6,4 млн евро.

В дальнейшем ежегодно планируется добавлять 40 евро, чтобы в 2022 году зарплата составила 900 евро за ставку, и на это надо более 250 млн евро.

Для индексации зарплат в вузах и колледжах на этот период требуется еще дополнительно 370 млн евро, а 1 января для этой цели было выделено 3,7 млн евро.