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Бергманис: Латвия хочет получить от РФ объяснения о несостоявшихся ракетных стрельбах

LETA
Раймонд Бергманис | Фото: Edijs Pālens/LETA

И во второй раз в заявленное Россией время ракетные стрельбы над Балтийским морем не проводились, заявил в передаче ЛТВ «Утренняя панорама» министр обороны Раймонд Бергманис.

Ему трудно судить, почему Россия поступает так уже второй раз - заявляет об учениях и просит закрыть воздушное пространство, но не проводит учений, поэтому Латвия обратилась за разъяснением.

На вопрос, может ли Латвия не согласиться на учения и не закрыть воздушное пространство, Бергманис прямо не ответил, но сказал, что латвийские ответственные органы соберут всю информацию и будут думать о дальнейших шагах. Воздушное пространство над Балтийским морем используется очень активно, поэтому частые подобные действия представляют помеху.

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