На Большой субботник поданы заявки о примерно 1000 загрязненных мест, из которых официально утверждено 700, сообщила агентству ЛЕТА представитель Большого субботника Гинта Залака.

На сайте «www.talkas.lv» заявки можно подавать в течение всей следующей недели. На карте места появляются после того, как их утвердил координатор конкретного края, сказала Залака.

Подавший заявку также берет на себя ответственность за организацию субботника в конкретном месте.

Те, кто не хочет самостоятельно организовывать субботник, могут найти на карте ближайшее или наиболее интересное для себя место и присоединиться, заранее связавшись с организатором.

В этом году Большой субботник пройдет в Латвии 28 апреля.