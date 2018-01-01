За год число пассажиров Rīgas satiksme сократилось на 7,7%

Муниципальное предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme в марте 2018 года перевезло 11,936 млн пассажиров - на 7,7% меньше, чем в марте 2017 года, и на 8,8% больше, чем в феврале 2018 года, свидетельствует информация предприятия.

Больше всего пассажиров в марте было перевезено автобусами - 5,58 млн, в том числе больше всего - автобусами 3-го маршрута (720,364 тыс.), меньше всего - автобусами 59-го маршрута (2105).

Троллейбусами было перевезено 3,614 млн пассажиров, в том числе больше всего - троллейбусами 15-го маршрута (636,346 тыс.), меньше всего - 1-го маршрута (27,061 тыс).

Трамваями было перевезено 2,741 млн пассажиров, больше всего - трамваями 1-го маршрута (1,182 млн), меньше всего - 9-го маршрута (24,58 тыс).

Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки в Риге автобусами, трамваями и троллейбусами. Предприятие принадлежит Рижской думе.