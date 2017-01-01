Самые большие доходы среди чиновников у Спуре и Чакши

Благодаря продаже недвижимости самые большие доходы среди государственных должностных лиц в 2017 году получили начальник Управления мест заключения Илона Спуре и министр здравоохранения Анда Чакша, а самую большую зарплату - президент Банка Латвии Илмар Римшевич, свидетельствуют обобщенные агентством ЛETA данные деклараций о доходах государственных должностных лиц, поданные в Службу госдоходов.

Доходы Спуре в прошлом году составили 274 тыс. евро, наибольшую их часть дали доходы от продажи недвижимости. Доходы Чакши достигли 262 тыс. евро, тоже в основном за счет продажи недвижимости.

Доходы Римшевича составили 223 тыс. евро, наибольшую их часть составила зарплата в должности главы центробанка - 144 тыс. евро.

Это самая высокая зарплата среди государственных должностных лиц.

Зарплата управляющего Госказной Каспара Аболиньша в 2017 году составила 69,6 тыс. евро, министра внутренних дел Рихарда Козловскиса и министра образования и науки Карлиса Шадурскиса - по 64 тыс. евро, премьер-министра Мариса Кучинскиса и министра сообщения Улдиса Аугулиса - по 63 тыс. евро.

Самые большие накопления в прошлом году задекларировала председатель Конституционного суда Инета Зиемеле - 327 тыс. евро.

Денежные накопления министра иностранных дел Эдгара Ринкевича составили 310 тыс. евро, госсекретаря Министерства сообщения Каспара Озолиньша - 256 тыс. евро.

Самые большие долги в 2017 году задекларировали директор Судебной администрации Эдвин Балшевич - 158 тыс. евро и гендиректор Государственной службы окружающей среды Инга Колегова - 151 тыс. евро. Самую большую сумму в долг дал министр земледелия Янис Дуклавс - 322 тыс. евро.