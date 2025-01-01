С середины апреля повышен лимит на бесконтактные платежи, и теперь, без введения пин-кода, возможно рассчитаться на сумму до 25 евро, вместо нынешних 10 евро.

Как рассказал Ренарс Русис, руководитель отдела управления делами частных лиц Swedbank, уже в прошлом году данные опросов Swedbank показали, что увеличение лимита с нынешних 10 евро хотело бы большинство пользователей карт. Банковская статистика показывает, что сейчас 45% владельцев бесконтактных карт их используют без ввода пин-кода.

На данный момент клиенты ежедневно используют почти 260 тыс. бесконтактных карт, и уже в декабре без ввода пин-кода проведены 860 000 платежей. Уже 60% из выданных Swedbank POS-терминалов приспособлено под бесконтактные платежи. Также число мест в Латвии, где можно произвести платеж картой без ввода пин-кода, постоянно растет – в прошлом году это число составило 40% из всех мест для расчетов по Латвии (18 000).

Видно, что клиенты готовы и к следующему шагу в бесконтактных платежах – платежам с помощью мобильного телефона, подчеркивает Русис. Эту услугу Swedbank будет предлагать своим клиентам уже в ближайшем будущем, причем услуга будет введена во всех трех странах Балтии одновременно.

С помощью бесконтактных карт можно будет расплачиваться до 25 евро