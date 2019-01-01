Осенью начнется строительство крупнейшего в Риге офисного центра, инвестиции - 70 млн евро

Осенью этого год в районе Сканстес компания Kapitel начнет строительство офисного центра из пяти зданий Elemental Skanste общей площадью 43 600 кв. метров. В комплексе будут оборудованы 1600 мест для автостоянок.

Первая очередь Elemental Skanste предусматривает строительство двух 11-этажных зданий площадью более 22 700 кв. метров и автостоянкой для 600 машин. Первое здание будет сдано в эксплуатацию в конце 2019 года.

По словам руководителя Kapitel Андриса Станкевича, компания в проектировании здания сделала упор на экологию и здоровый образ жизни. Поэтому инфраструктура около здания будет предусматривать как пешеходные, так и велодорожки.

Осенью начнется строительство крупнейшего в Риге офисного центра Elemental Skanste, инвестиции - 70 млн евро