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В Латгалии задержаны семь нелегалов из Вьетнама

LETA
Latvijas un Baltkrievijas valstu robeža | Фото: Ivars Soikāns / LETA

На этой неделе в Латгале за незаконное пересечение государственной границы были задержаны семь граждан Вьетнама, сообщили агентству ЛETA в Госпрогранохране.

В Голышевской волости за незаконное пересечение границы Латвии были задержаны двое вьетнамских граждан, еще 10 участников этой группы были задержаны на российской стороне.

Нарушители границы в установленном межгосударственными договорами порядке переданы российским компетентным органам.

Вчера на территории Вилякского управления Госпрогранохраны за незаконное пересечение границы были задержаны пятеро граждан Вьетнама и трое их проводников, граждане Литвы.

Начаты уголовные процессы об умышленном незаконном пересечении государственной границы в группе лиц, в отношении проводников - о незаконном перемещении людей через госграницу.

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