В Даугавпилсе установят памятник польскому королю

В Даугавпилсе появится новый памятник, посвященный польскому королю Стефану Баторию и присвоению им Динабургу Магдебургского права в 1582 г. Установить его планируют возле Крепости, на берегу р. Шуницы. Идея установки памятного объекта появилась уже давно, активно она обсуждалась в последние несколько лет. Инициаторами выступило Даугавпилсское польское общество «Promień».





Эскиз памятника разработал даугавпилсский художник Ромуальд Гибовский. Архитектурный объект будет представлять собой болшой круглый циферблат размером 5-6 метров из меди и нержавеющей стали. Часовая стрелка будет указывать на год 1582, а минутная - на название «Даугавпилс».



По плану объект будет установлен на участке земли, который принадлежит городу. Польское общество просит самоуправление благоустроить территорию. Ожидается, что памятник появится в этом месте уже этим летом.



Напомним, что в 1582 польский король Стефан Баторий даровал Динабургу Магдебургское право, юридически закрепившее за ним статус города и предоставившее право самоуправления в виде магистрата.