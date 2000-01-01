LTV7: «Агентства приватизации» больше не будет

Уже 18 лет Агентство приватизации находится на грани закрытия в связи с почти полным завершением процесса приватизации. И тем не менее в это воскресенье учреждение справит свой 24-й день рождения. Однако, 25-летнего юбилея «Агентству приватизации» не видать, сообщает программа «Сегодня вечером» на LTV7.

О ликвидации агентства приватизации впервые заговорили ещё в 2000 году. 18 лет прошло, а ведомство работает. Хотя приватизация, по большей части, была завершена ещё в 2003. В итоге не закрыли. В нём ещё два года назад работали 65 человек и 3 члена правления. А после ревизии госконтроля, в прошлом году агентству добавили функций - управление проблемными госактивами. Сейчас это доли в 4 предприятиях — Hiponia, FeLM, Reverta, Reap. В министерстве экономики говорят — так нужно.

«Мы не говорим, что Агентство — это идеальное решение. Но кому-то эти функции нужно выполнять. Независимо от того, кому вы их доверите — на их исполнение будут тратиться ресурсы. Будет человек, который должен писать документы, готовить проекты, контролировать их выполнение. Кто-то должен это делать», - говорит директор юридического департамента минэкономики Каспарс Лоре.

На сегодняшний день в Агентстве приватизации уже больше 70 работников, и по-прежнему 3 члена правления. Таким образом в ближайшие пять лет ведомство обеспечено работой. Однако делать её будет под другой вывеской - к осени агентство будет переименовано. Название, возможно, уже выбрали. И в нём точно не будет слова «приватизация». Глава Агентства Владимир Логинов, не хочет раскрывать варианты нового названия, чтобы никто не зарегистрировал их раньше времени.

«Мы давно об этом говорим. Название «Агентство приватизации», по сути, не соответствует реалиям. Мы не агентство, мы госкомпания. И мы практически не занимаемся приватизацией, потому что этот процесс почти закончен», - отмечает Логинов.

Тот факт, что правительство доверило агентству ряд новых функций — в Госконтроле оценивают положительно, и говорят в этой части рекомендации надзирающего органа выполнены, но всё ещё есть недочёты.

«Пока нет прогресса по окончанию самой приватизации, известно лишь то, что согласно стратегии развития агентства - до конца 2019 года на продажу должны быть выставлены все объекты недвижимости, которые находятся в распоряжении агентства. И то же самое относится к домам и квартирам, которые не приватизированы», - говорит Инесе Калване член совета госконтроля.

Таким образом, если к концу 2019 года приватизация действительно завершится, а в распоряжение государства не попадут новые проблемные активы, то через 5 лет необходимость существования «агентства приватизации» правительство снова может пересмотреть. А пока учреждение которое ещё 18 лет назад было на грани закрытия, в это воскресенье, 22 апреля отпразднует свой 24-й день рождения. Последний раз под вывеской «Агентство приватизации».