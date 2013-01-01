LTV7: «Центр реабилитации участников АТО» - благотворительность или афера?

Еще год назад Конгресс украинцев Латвии официально вышел из проекта «Центр реабилитации участников АТО в Латвии», который уже два года анонсирует Фонд Возрождения Латвии. Его представителя Сергея Алексеева, глава Конгресса украинцев Латвии Микола Павлюк назвал аферистом. Программа «Личное дело» отправилась туда, куда уже в мае должны привезти на лечение украинских военных. На центр реабилитации заявленная усадьба совсем не похожа, сообщает Русское вещание LTV7.

Фонд Возрождения Латвии был зарегистрирован в 2013 году. Его неформальным лидером является Сергей Алексеев. Он называет себя политическим беженцем из России. В Латвии известен, как один из организаторов скандально известной выставки «Люди Майдана».

На протяжении двух последних лет Фонд Возрождения Латвии анонсирует создание реабилитационного центра для ветеранов АТО Украины на территории Латвийской Республики. На сайте организации подчеркивается, что центр создается совместно с Конгрессом украинцев Латвии. Центр реабилитации должен был заработать еще в октябре-ноябре 2017 года, однако срок перенесли на май 2018 года.

Все это время шел сбор пожертвований. Привлекалось внимание СМИ. Информация о создании центра распространялась через социальные сети.

Программа «Личное дело» отправилась на поиски фонда. Оказалось, что его юридический адрес зарегистрирован в одном из гаражей поселка Царникава. В качестве нового реабилитационного центра называетсяSkultes muiža.Однако усадьба фонду не принадлежит.

В Skultes muiža Русское вещаниеLTV7встретилось с Гунтисом Приеде, который представился новым владельцем и управляющим гостевого дома. Он сообщил, что Сергей Алексеев договорился с ним об аренде помещений на третьем этаже здания. Правда, арендовать помещение планирует всего три дня в мае.

Это помещение сейчас больше напоминает казарму. В настоящий момент тут только голые кровати и два бильярдных стола.

Сергей Алексеев,в переписке с порталомRus.lsm.lv,представилсмету на создание центра. По его мнению необходимо выполнить частичную перепланировку помещений вSkultes muiža. Провести ландшафтные работы. Приобрести тренажеры, оборудовать компьютерный класс, закупить стиральные машины и даже газонокосилку - всего на общую сумму 100 тысяч евро. На эти цели и собираются деньги.

Однако предметов из сметы «Личное дело» на месте не обнаружило. Не знает о них и владелец здания.«Я слышал, что он хотел инвестировать в тренажеры и компьютеры, но ничего этого здесь нет», – говорит Гунтис Приеде.

«Личное дело» связалось с самим Сергеем Алексеевым. Он хотел было предложить встречу в непосредственноSkultes muiža. Но вспомнил, что там ведутся работы по благоустройству территории, поэтому перенес встречу в Ригу. Правда, когда узнал, что Русское вещаниеLTV7уже побывало в усадьбе и никаких работ по благоустройству не заметило, от интервью отказался.

В свою очередь глава Конгресса украинцев Латвии Микола Павлюк категорически отмежевался от сотрудничества с фондом. Говорит, что конгресс к данному проекту непричастен. А смета проекта - филькина грамота, поскольку в нее не включен ни один специалист медицинского профиля или психолог.

«Это очередной аферист. Мне тяжело об этом говорить, потому что в Украине идет война и гибнут люди. Использовать такие методы сегодня - это недопустимо»,

– сказал «Личному делу» Микола Павлюк.

Судя по домашней странице Фонда Возрождения Латвии у него много друзей. Это и Музей Оккупации и Национальное объединение. Однако все они открещиваются от данного ресурса. В Музее оккупации сообщили, что не имеют никаких отношений с фондом, и включить их в список своих друзей - несогласованная с ними инициатива.

В Национальном объединении ответили, что и у них нет сотрудничества с Фондом Возрождения Латвии, нет у них и информации об их деятельности. В посольстве Украины в Латвии говорят, что знают о заявленных целях фонда, однако не обладают информацией о какой-то реально проделанной работе. Очередная пресс-конференция и презентация реабилитационного центра Фонд Возрождения Латвии намечается на май. Сергей Алекссеев утверждает, что вот-вот все заработает.