В мае ожидается снег? Вот, что прогнозирует фенолог

Снег в конце апреля и начале мая - в этом нет ничего необычного, хотя и происходит такое явление всреднем один раз в семь лет, рассказывает фенолог из Виляки Вилис Букшс. В середине мая 2004 года жители Латвии пережили непривычный для весеннего месяца мороз и снег, а что нам ждать в этом году?

Вилис Букшс не исключает возможность, что в начале нынешнего мая вместе с северным, северо-западным ветром можем ожидать град со снежинками. Если так и произойдет, снежный покров на земле не образуется.

Говоря о лете, фенолог прогнозирует более теплую погоду, чем в прошлом году.