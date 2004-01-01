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В мае ожидается снег? Вот, что прогнозирует фенолог

Криста Туча/ TVNET
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Снег в Риге | Фото: ekrānšāviņš

Снег в конце апреля и начале мая - в этом нет ничего необычного, хотя и происходит такое явление всреднем один раз в семь лет, рассказывает фенолог из Виляки Вилис Букшс. В середине мая 2004 года жители Латвии пережили непривычный для весеннего месяца мороз и снег, а что нам ждать в этом году?

Вилис Букшс не исключает возможность, что в начале нынешнего мая вместе с северным, северо-западным ветром можем ожидать град со снежинками. Если так и произойдет, снежный покров на земле не образуется.

Говоря о лете, фенолог прогнозирует более теплую погоду, чем в прошлом году.

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