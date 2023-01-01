Синоптики предупреждают о ветре до 23 метров в секунду

Западный, северо-западный ветер сегодня в порывах усилится до 15-20 метров в секунду, а на востоке страны возможны порывы до 23 метров в секунду, предупреждают синоптики.

Самый сильный ветер ожидается на востоке Латгале и Видземе, где Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение.

Ожидается, что в восточных регионах ветер может ломать ветки и даже деревья, что приведет к повреждениям электролиний и другим небольшим разрушениям.

Температура воздуха сегодня составит +11..+16 градусов, на побережье +8..+10 градусов.

В Риге сегодня солнечно, порывы северо-западного ветра составят до 18 метров в секунду, а температура воздуха - +11..+16 градусов.