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Завтра в Риге поднимут государственные флаги

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Ieva Čīka / LETA

Во время визита в Ригу кронпринца Норвегии Хокона и кронпринцессы Метте-Марит с 22 по 24 апреля и визита кронпринцессы Швеции Виктории и кронпринца Даниэля 27 апреля в Риге на муниципальных зданиях будут подняты государственные флаги, сообщили в Рижской думе.

Флаги будут подняты на здании Рижской думы, ее структурных подразделений, муниципальных учреждений и предприятий, а также на принадлежащих самоуправлению жилых зданиях.

Исполнительный директор Риги Юрис Радзевич рекомендовал в дни визитов поднять флаги также юридическим и физическим лицам, которым принадлежат здания в столице.

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