Суббота, 21 апреля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Ветер нарушил работу аэропорта «Рига»: Отдельные рейсы перенаправили в Таллинн и Каунас

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: LETA

В субботу, 21 апреля, из-за неблагоприятных погодных условий - сильного ветра, с порывами до 23 метров в секунду, немного нарушено авиасообщение в рижском аэропорту.

На страничке аэропорта в Twitter сообщается, что из-за ветра некоторые рейсы задерживаются.

А рейс авиакомпании Ryanair из кипрского Пафоса был перенаправлен в аэропорт Каунаса. В свою очередь рейс airBaltic из Москвы направили в Таллинн.

Всю актуальную информацию о рейсах можно найти здесь - http://www.riga-airport.com.

0 Комментарии