Ветер нарушил работу аэропорта «Рига»: Отдельные рейсы перенаправили в Таллинн и Каунас

В субботу, 21 апреля, из-за неблагоприятных погодных условий - сильного ветра, с порывами до 23 метров в секунду, немного нарушено авиасообщение в рижском аэропорту.

На страничке аэропорта в Twitter сообщается, что из-за ветра некоторые рейсы задерживаются.

А рейс авиакомпании Ryanair из кипрского Пафоса был перенаправлен в аэропорт Каунаса. В свою очередь рейс airBaltic из Москвы направили в Таллинн.

Stiprā vēja dēļ šodien #LidostaRiga iespējama atsevišķu reisu kavēšanās. Ryanair reiss no Pafosas novirzīts uz Kauņas lidostu, savukārt, airBaltic reiss no Maskavas - uz Tallinas lidostu.

Aktuālā info https://t.co/lutlw37qPT .— RIGA I Airport (@riga_airport) April 21, 2018

Всю актуальную информацию о рейсах можно найти здесь - http://www.riga-airport.com.