Суд дал санкцию на арест Гапоненко; тот объявил голодовку

Гапоненко задержан по подозрению в действиях, направленных против государства, сообщила агентству ЛЕТА его адвокат Имма Янсоне.

Она также сообщила, что Гапоненко объявил голодовку в знак протеста против «произвола органов безопасности Латвии».

Как сообщалось, вчера Гапоненко был задержан Полицией безопасности (ПБ) в рамках начатого 4 апреля уголовного процесса о действиях, направленных против государственного суверенитета, территориальной целостности Латвии, государственной власти или государственного строя. Наказание за эти преступления предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

В феврале прошлого года суду было передано дело, по которому Гапоненко обвиняется в разжигании национальной розни за публикации в фейсбуке. Рассмотрение дела назначено на 19 июня.

На этой неделе глава антикоррупционной комиссии Сейма Айнар Латковскис просил ПБ дать оценку публикациям Гапоненко в фейсбуке о том, что в мае при помощи американцев в Риге будет проведена этническая чистка. Замаскированные под русскоязычных американские военнослужащие якобы инициируют беспорядки, которые будут отражены в СМИ как беспорядки, инициированные Россией, а затем ПБ проведет аресты русскоязычных, что закончится созданием концентрационного лагеря на территории стадиона «Сконто».