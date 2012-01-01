«Ходячие мертвецы!» Настоящий детектив на улице Артилерияс

Когда 5 декабря 2015 года в пожаре в своей квартире в Риге, на улице Артилерияс, погиб ее сосед Александр, Дзинтра не догадывалась, что будет дальше. Счета за коммунальные услуги на сгоревшую и забитую досками квартиру будут приходить годами. И… будут оплачиваться! С помощью методов, достойных детектива Пуаро, выяснила, что случилось с хозяйкой квартиры и почему мертвецы годами продолжали лить воду, выносить мусор и делать накопления дома.

Улица Артилерияс принадлежит к т. н. «Деревянной Риге» и является памятником культурного наследия государственного значения, включена в список мирового наследия UNESCO. Миниатюрные улочки окрестностей Гризинькалнса по-прежнему хранят деревенское спокойствие городской окраины 19 века, что ценят любители деревянной архитектуры, хотя здесь хватает и своей «эклектичной» публики — пьяниц, дешевых проституток, бывших заключенных. Да, и у них здесь дом. Самоуправление приложило руку, чтобы вдохнуть жизнь в Гризинькалнс — элегантная брусчатка, уличное освещение, современные архитектонические объекты.

Дом с призраками

Построенный в 1925 году деревянный дом на улице Артилерияс 66 особой элегантностью не отличается — очевидно, строился для простых рабочих, квартирки тут маленькие будто каморки. Спасаясь от мороза, жильцы установили пластиковые окна, углы утеплили. Одно окно на стороне улицы забито ДСП — уже четыре года. Это квартира, в которой 3 года назад в дыму задохнулся 60-летний Александр.

На забитое окно показывает Дзинтра, она тут живет уже 10 лет. Ее квартирка как «норка крота» - 21 кв.м, но Дзиинтра сделала этот уголок уютным. Рядом многие квартиры стоят пустые — нет желающих их купить за установленные на аукционе самоуправлением 19 тысяч евро.

«Это произошло 5 декабря 2015 года около шести вечера. Если бы я не была дома, то сгорело бы все здание. Я почувствовала дым, но сначала не волновалась, поскольку Саша часть что-то жег. Он сильно пил. Пото поняла, что это «другой дым» - коридор был полон, - вспоминает Дзинтра.

Когда приехали пожарные и взломали дверь, «от Саши одни усы остались».

Наследников и претендентов на выгоревшую квартиру не было, дверь опечатали, вместо выбитого стекла поставили ДСП. Дело сделано! Мало ли в этом районе «убитых» квартир. Шло время — ничего не менялось.

Дзинтра прислушивалась, поскольку боялась, что в пустую квартиру покажут бездомные и наркоманы, и еще раз ее подожгут.

Осенью в пустой квартире гулял ветер, а зимой неотапливаемое помещение грозило оставить всех без водопровода. Удивление вызывали регулярно приходящие счета, которые автоматически оплачивались. Кто же платил за трагически скончавшегося любителя зеленого змия? Почему квартира стоит пустой и никто на нее претендует? Настоящее пристанище призраков.

Все дороги ведут в Америку!

Оказалось, что квартира была записана на имя мистической женщины по имени Ольга Кислякова. Согласно выписке из Земельной книги в квартире была зарегистрирована всего одна персона, а именно Ольга.

Сотрудник полиции на пенсии, Дзинтра почти как детектив из романов Агаты Кристи начала расследовать дело пропавшей владелицы квартиры №2.

«Счета домоуправа валялись повсюду, так что у меня был персональный код (латвийский) владелицы квартиры Ольги Кисляковой. Я мгла начать поиски», - вспоминает Дзинтра. Соседи по двору, которые жили там с давних времен, никогда Ольгу не видели и ничего о ней не знали.

Дзинтра выдвинула версию, что, учитывая год рождения женщины — 1926-й — Ольга могла находиться в пансионате, поэтому отправилась в Государственное агентство соцстрахования. Ничего не выяснив, она разместила объявление в газете с призывом отозваться всех, кто знает Ольгу. Снова тишина. Интуиция Дзинтры с учетом опыта работы говорила ей, что Ольги в Латвии нет, поэтому она пошла в Российское посольство. «Оттуда мне сразу позвонили и сказали, что Ольга в 1984 году выехала в Америку».

Дальнейший путь Дзинтры вел в сторону Посольства США.

«Долго не пришлось ждать. Мне позвонили и пояснили, что Ольга скончалась 24 декабря 2013 года в Бостоне, штат Массачусетс». Между прочим, информацию об Ольге Кисляковой вместе с фото легко найти в сети.

Кажется, что запутанная история начала распутываться. Владелица квартиры, мать Александра Ольга Кислякова незадолго до смерти, видя стиль жизни сына, в 2012 году проплатила вперед внушительную сумму за коммунальные платежи. Председатель правления ООО «Rīgas namu pārvaldnieks» Иво Лецис в письме подтвердил, что у квартиры №2 переплата, владелица сделала предоплату, возможно, предвидя свою скорую кончину. Он также добавил, что нет оснований прекращать выписку счетов.

Была ли женщина в Латвии после 1984 года, откуда у нее латвийский персональный код, оформляла ли она здесь пенсию, остается тайной.

Однако Дзинтра так все это не оставила, поскольку ей казалось неэтичным, что из ранее уплаченных скончавшимся человеком денег домоуправ каждый месяц берет плату за воду, вывоз мусора, обслуживание дома и еще создает накопления.

Может все и законно, но это ненормально!

«Я понимаю, если бы брали налог на недвижимость, но знаете… мертвые не выносят мусор и воду не льют. К тому же они подсчитали, что Ольга тратит больше воды, чем я», - рассказала энергичная пенсионерка.

Дзинтра выносит из своей квартирки пачку бумаг — она написала огромное количество писем во все ответственные инстанции, но получила длинные и формальные отписки: это не в нашей компетенции, все в рамках закона, нет оснований останавливать сбор денег. Она написала в прокуратуру, полицию, разные госучреждения, должностным лицам самоуправления.

«Когда почитаете эти их ответы, простите, но дурно становится. Человек для них неважен. Никто не заинтересован, им все равно. Русские и американцы были отзывчивы, а у нас в Латвии человек пропадет и никто ничего не знает, и я не думаю, что она такая одна».

Ольга говорит, что пошла в Рижскую думу, где ей сухо ответили: «Мы не вправе давать информацию о персоне». «Я говорю: «Послушайте, позвольте мертвым спокойно отдыхать! Прекратите взимать с них деньги за коммунальные услуги!»» Еще Дзинтра просила, чтобы за накопленные деньги хоть застеклили бы окно. Снова — мы не вправе!

Дзинтра показывает счета, которые свидетельствуют, что переплаты осталось всего 68 евро, и это значит, что скоро все уплаченные наперед средства будут потрачены и у квартиры начнут копиться долги. «Ха, через год отберут и выставят на аукцион за огромную сумму». Поэтому Дзинтра усиленно ищет каких-нибудь родственников Ольги хоть в пятом поколении, которые могли бы претендовать на эту недвижимость.

Латвийским инстанциям не надо знать

Управление по делам гражданства и миграции в ответном письме написало: могут быть случаи, когда Латвийские государственные учреждения могут не знать, что случилось с выехавшими из Латвии жителями, поскольку никто о них не сообщает. В свою очередь, органы других стран не обязаны сообщать Латвии о правовых действиях латвийцев за рубежом. Согласно Закону о регистре жителей, выезжая за рубеж жители должны сообщить об этом, но Кислякова этого не сделала.

Представитель Имущественного департамента Рижской думы Ингрида Мутянко подтвердила TVNET, что Дзинтра с этим вопросом обращалась в разные инстанции и получила ответы. Чиновница пояснила: согласно записи в Земельной книге, о чем волнуется Дзинтра, это частная собственность. Согласно предоставлено домоуправом информации, владелица квартиры, сообщив о своем отсутствии, еще в 2012 году провела существенную предоплату за услуги управления имуществом, из которой они и проплачивались до сих пор, долга у квартиры не было. «Rīgas namu pārvaldnieks» юридически не вправе проводить какие-либо действия в приватизированном имуществе, например, вламываться в него. Вопросы поддержания общественного порядка тоже не в компетенции домоуправа.

Что посоветовать?

Юрист, с которым поговорил TVNET, считает, что действия «Rīgas namu pārvaldnieks», который продолжает готовить счета и покрывать их за счет предоплаты, законны. В противном случае за предоставляемые услуги копился бы долг, который, возможно, домоуправ позже потребовал бы оплатить всех жильцов дома.

«В ситуации, когда владелец умер и наследники неизвестны, владельцы других квартир дома могут подать заявление о наследстве присяжному нотариусу, сообщив о смерти персоны, и попросить начать дело о наследстве.

В рамках дела о наследстве, возможно, удастся найти наследников.

В противном случае квартира будет признана ничьей и станет имуществом государства, которое должно будет покрывать расходы на содержание квартиры и найти нового владельца».