Водитель BMW: «Паркуюсь, как хочу. Менять привычки не собираюсь!»

Частенько в Риге наблюдается ситуация, когда водители роскошных и не только авто бросают свои машины на парковке, как попало: на несколько мест сразу, на места для инвалидов или семей. Очередной пример гуляет по социальной сети Facebook – на этот раз это водитель BMW, некрасиво припарковавший машину у торгового центра Alfa.

20 апреля Зане опубликовала в социальной сети Facebook фото авто и длинное рассуждение на тему. Основная мысль девушки состоит в том, что таким водителям необходимо прививать ценности и, возможно, раза после десятого, они начнут парковаться корректно. Девушка отметила, что ему точно не мешали другие машины, он не был вынужден так встать, он грубо ответил на ее вопрос, зачем так делать, и да, она вызвала муниципальную полицию.

Другой пользователь Facebook Отто нашел дискуссию, в которой горе-водитель не отрицает, что встал на белую линию и отметил, что своих привычек менять не собирается.

FOTO: www.facebook.com/otto.ozols

Примерный перевод поста водителя: «Машина моя, вся парковка была пустая, а автор поста, похоже, вообще не дорубает. Буду и дальше так парковаться и на два места, особенно у альфы, где на выходных съезжается вся деревня на своих пасерати и даже не чувствует, что хлопает дверями по другим».

Кто-то ответил, что парень припарковался как «м*дак», на что он прокомментировал, что парковка была свободной, и ему надо было забежать за деньгами для мойки, и он и впредь не собирается тесниться среди других, чтоб ему не протаранили дверь.