Погода на воскресенье: дойдет ли до нас ураган из России?

В воскресенье северо-западный ветер вновь усилится в порывах до 10-16 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшая облачность, которая усилится на востоке страны, где временами возможен дождь.

Максимальная температура воздуха составит +8..+15 градусов.

В Риге сегодня преимущественно солнечно, скорость ветра в порывах составит 14 метров в секунду, а температура воздуха не превысит +12 градусов.

Напомним, что в субботу на московский регион обрушилась волна урагана. Число пострадавших от стихии выросло до 20 человек, а количество погибших - до двух.

#РИА_Видео

Центральную Россию накрыл мощный ураган. В столичном регионе погибли два человека. Синоптики предупреждают, что ураган и ливни, прошедшие в Москве днём в субботу, были только "разминкой" для непогоды, самый ее пик придётся в ночь на воскресеньеhttps://t.co/UQcsmZu1yJ pic.twitter.com/D5IhSpQSZh— РИА Новости (@rianru) April 21, 2018

Ветер в Москве дул со скоростью 10-15 м/с, при порывах – до 20-25 м/с.

Ураган повалил в Москве сотни деревьев. На территории Москвы объявлен «оранжевый», предпоследний уровень погодной опасности.





