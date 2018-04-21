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Погода на воскресенье: дойдет ли до нас ураган из России?

Русский TVNET
Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

В воскресенье северо-западный ветер вновь усилится в порывах до 10-16 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшая облачность, которая усилится на востоке страны, где временами возможен дождь.

Максимальная температура воздуха составит +8..+15 градусов.

В Риге сегодня преимущественно солнечно, скорость ветра в порывах составит 14 метров в секунду, а температура воздуха не превысит +12 градусов.

Напомним, что в субботу на московский регион обрушилась волна урагана. Число пострадавших от стихии выросло до 20 человек, а количество погибших - до двух.

Ветер в Москве дул со скоростью 10-15 м/с, при порывах – до 20-25 м/с.

Ураган повалил в Москве сотни деревьев. На территории Москвы объявлен «оранжевый», предпоследний уровень погодной опасности.



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